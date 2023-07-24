BACAAN Surat Yasin lengkap ayat 1–83 beserta artinya. Yasin merupakan surat ke-36 dalam kitab suci Alquran.
Surat Yasin termasuk golongan Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi. Simak bacaan lengkap Surat Yasin berikut ini, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone:
يٰسٓ
1. Yaa-Seeen
Yasin
وَالۡقُرۡاٰنِ الۡحَكِيۡمِ
2. Wal-Qur-aanil-Hakeem
Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah,
اِنَّكَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَۙ
3. Innaka laminal mursaleen
sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari rasul-rasul,
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍؕ
4. 'Alaa Siraatim Mustaqeem
(yang berada) di atas jalan yang lurus,
تَنۡزِيۡلَ الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ
5. Tanzeelal 'Azeezir Raheem
(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang,