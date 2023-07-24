Bacaan Surat Yasin Lengkap Ayat 1-83 Beserta Artinya

BACAAN Surat Yasin lengkap ayat 1–83 beserta artinya. Yasin merupakan surat ke-36 dalam kitab suci Alquran.

Surat Yasin termasuk golongan Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi. Simak bacaan lengkap Surat Yasin berikut ini, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

يٰسٓ

1. Yaa-Seeen

Yasin

وَالۡقُرۡاٰنِ الۡحَكِيۡمِ

2. Wal-Qur-aanil-Hakeem

Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah,

اِنَّكَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَۙ

3. Innaka laminal mursaleen

sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari rasul-rasul,

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍؕ‏

4. 'Alaa Siraatim Mustaqeem

(yang berada) di atas jalan yang lurus,

تَنۡزِيۡلَ الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ

5. Tanzeelal 'Azeezir Raheem

(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang,