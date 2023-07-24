Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jauh Sebelum Berkembangnya Teknologi, Keberadaan Kapal Besar di Lautan Sudah Dijelaskan Alquran

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:11 WIB
Jauh Sebelum Berkembangnya Teknologi, Keberadaan Kapal Besar di Lautan Sudah Dijelaskan Alquran
Ilustrasi kapal-kapal besar di lautan sudah lama dijelaskan dalam Alquran. (Foto: Istimewa/STA/Saudigazette)
TERNYATA jauh sebelum berkembangnya teknologi, keberadaan kapal besar di lautan sudah dijelaskan Alquran. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

Diketahui bahwa dalam perkembangan zaman, kapal-kapal di lautan makin berkembang. Mulai inovasi teknologi hingga ukurannya yang besar dan mampu mengangkut barang dengan berat berton-ton.

Ilustrasi kapal besar di lautan. (Foto: Istimewa/Okezone)

Namun tahukah Anda, keberadaan kapal-kapal besar di lautan ternyata sudah lama dijelaskan dalam kitab suci Alquran?

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَـَٔاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ

"Dan kepunyaan-Nya-lah bahtera-bahtera (kapal-kapal) yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung." (Alquran Surat Ar-Rahman Ayat 24) 

Halaman:
1 2 3
