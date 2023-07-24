Wajib Tahu, Ini Sejarah Muharram Jadi Bulan Pertama dalam Kalender Hijriah

Ilustrasi sejarah Muharram jadi bulan pertama dalam kalender Hijriah. (Foto: Freepik)

INI sejarah Muharram jadi bulan pertama di kalender Hijriah. Muharam merupakan satu dari empat bulan haram atau suci bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab.

Pada bulan Muharam dan ketiganya tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala berlipat ganda dari setiap amalan salih yang dikerjakan hamba-hamba-Nya.

Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla juga memberikan ancaman berlipat atas setiap dosa yang diperbuat umat manusia.

"Bulan Muharram merupakan salah satu bulan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 12 bulan, 4 di antaranya adalah bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharam, dan Rajab," papar Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Khaeruddin Hamsin seperti dikutip dari Muhammadiyah.or.id.