Demi Tidak Dimasak Jadi Bubur, Abu Nawas Tega Korbanin Raja

ABU Nawas tega korbanin Baginda Raja demi tidak dimasak jadi bubur. Bermula dari Abu Nawas yang kerap berkeliling desa dengan tujuan apa pun. Bahkan, sekadar mengetahui kondisi masyarakat yang semestinya menjadi tugas pihak kerajaan.

Suatu ketika Abu Nawas melewati perkampungan orang-orang suku badui melalui perjalanan yang cukup melelahkan. Ia melihat sebuah rumah besar, semacam pasar yang di dalamnya terdapat orang-orang badui yang sedang berjualan bubur haris, bubur khas makanan para petani.

Merasa lelah, Abu Nawas memilih tidak masuk ke pasar tersebut, apalagi memakan bubur yang terkenal lezat itu. Dia sampai di pinggir sungai dan berteduh di bawah pohon rindang dengan angin sepoi-sepoi.

Abu Nawas menikmati suasana desa yang asri tersebut hingga ketiduran. Tidak sadar dalam kondisi tidur, setelah terbangun, ia kaget karena sudah berada di dalam penjara.