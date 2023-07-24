14 Amalan yang Bisa Dikerjakan Wanita Haid, Dzikir hingga Membangunkan Sahur

INILAH 14 amalan yang bisa dikerjakan wanita haid. Dalam ajaran Islam, seorang Muslimah yang sedang haid atau menstruasi dianggap sedang tidak suci untuk melakukan amal ibadah.

Amalan yang dimaksud seperti sholat, haji, puasa wajib maupun sunnah. Meski begitu, wanita haid atau datang bulan tidak perlu khawatir karena tidak bisa beribadah.

Ada amalan-amalan yang bisa dilakukan dan insya Allah meraih pahala besar. Berikut ini amalan tersebut, seperti telah Okezone himpun:

1. Melakukan hal baik kepada sesama

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua hamba-Nya berbuat baik kepada sesama. Bukan hanya melalui tindakan, tapi dalam segala hal yang bisa dilakukan, meski kebaikan itu hanya sebutir biji jagung. Dikarenakan setiap manusia berbuat baik, maka akan dibalas kebaikan juga oleh Allah Ta'ala.

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۗوَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَاۗ فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسٗۤـُٔوْا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا

Artinya: "Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai." (QS Al Isra: 7)

2. Memperbanyak dzikir

Menurut para ahli fikih, ada tiga ibadah yang boleh dilakukan meskipun dalam keadaan tidak suci, yakni istigfar, zikir, dan doa. Itu berarti seorang perempuan yang sedang haid pun boleh melakukan zikir.

Keutamaan zikir sendiri adalah untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukan.