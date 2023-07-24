Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Berpahala Sangat Besar, Ini 2 Amalan saat Bangun Tidur

Hantoro , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:24 WIB
Berpahala Sangat Besar, Ini 2 Amalan saat Bangun Tidur
Ilustrasi amalan saat bangun tidur. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BERPAHALA sangat besar, ini 2 amalan saat bangun tidur. Amalan-amalan salih tersebut berupa doa dan dzikir.

Amalan saat bangun tidur merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya ketika bangun tidur, bisa juga diamalkan dalam kegiatan sehari-hari.

Sejatinya dengan mengamalkan doa dan dzikir sewaktu bangun tidur maka telah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah mengizinkan bangun dalam keadaan sehat walafiat.

Info grafis amalan di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Selain itu, menjadi ungkapan rasa syukur telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tidur dari segala hal buruk.

Berikut penjelasan lengkap terkait amalan-amalan saat bangun tidut tersebut, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Membaca doa bangun tidur

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Alhamdulillahilladzi ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nushur.

Artinya: "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia 'mematikan' kami, dan kepada-Nya-lah kami dikembalikan." 

Halaman:
1 2 3
