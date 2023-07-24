Viral Wanita Cantik Asal Thailand Jadi Mualaf Usai Masalah Beratnya Hilang Berkat Dengar Ayat Alquran

MENDAPAT hidayah Islam dan menjadi mualaf bisa datang dari mana saja, kapan saja, di mana saja, hingga kepada siapa saja tanpa bisa diprediksi. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah yang dialami Muna. Wanita cantik asal Thailand itu meraih hidayah Islam dan memutuskan menjadi mualaf.

Dilansir kanal YouTube Ape Astronaut, Muna mengaku keputusannya menjadi mualaf datang dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Kisah awal Muna tertarik dengan Islam bermula saat bekerja di negara Bahrain. Saat itu dia bekerja di perusahaan nasional setempat. Ia harus berhadapan dengan klien yang mayoritas Muslim dari bangsa Arab.