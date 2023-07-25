Dalil Membaca Surat Yasin di Malam Jumat Lengkap dengan Keistimewaannya

Ilustrasi dalil membaca Surat Yasin di malam Jumat lengkap dengan keistimewaannya. (Foto: Unsplash)

DALIL membaca Surat Yasin di malam Jumat lengkap dengan keistimewaannya. Diketahui bahwa saat memasuki Kamis malam atau malam Jumat, sebagian masyarakat melakukan kegiatan rutin berupa pembacaan tahlil hingga surat Yasin.

Amalan membaca Surat Yasin pada malam Jumat ditegaskan dalam sebuah hadits berikut ini:

"Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, barang siapa di malam Jumat membaca Ad-Dukhan dan Yasin, maka ia diampuni di pagi harinya." (HR Baihaqi nomor 2248 dalam kitab Syu'ab al Iman)

Dikutip dari Muhammadiyah.or.id, hadits tersebut tergolong sebagai hadits daif. Kemudian juga termasuk hadits yang bermasalah.

Alasannya karena di dalam rangkaian sanadnya terdapat seorang perawi yang benama Hisyam bin Ziyad dari generasi tabiut-tabiin yang menurut Ibnu Hajar al Atsqalani, dia itu adalah perawi yang matruk (perawi yang tersangat daif dan tidak diambil hasilnya), dan banyak ulama yang menyatakan kedaifannya.

Sedangkan menurut Az-Zahabi, Hisyam bin Ziyad itu lemah. Dari rangkaian para perawi tersebut, Hisyam bin Ziyad adalah sosok yang bermasalah di kalangan ulama hadits.

Terkait hadits yang spesifik membahas tentang membaca Surat Yasin di malam Jumat, termasuk hadits yang bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan hujah.

Jadi, Surat Yasin boleh dibaca setiap malam, termasuk malam Jumat, namun tidak boleh dikhususkan pada malam Jumat saja, begitu pula surat yang lain.