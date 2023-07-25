Benarkah Titik Terendah Bumi Ada di Laut Mati? Alquran dan Sains Punya Jawabannya

Cekungan Laut Mati di Palestina jadi titik terendah bumi terungkap dalam Alquran dan sains. (Foto: Istimewa/Wikipedia/Okezone)

BENARKAH titik terendah bumi ada di Laut Mati? Alquran dan Sains punya jawabannya. Mari disimak bersama-sama secara lengkap berikut ini.

Diketahui bahwa semua yang ada di dalam bumi, baik di permukaan hingga titik terendahnya, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci Alquran:

الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥)

"Alif laam Miim (1) Bangsa Romawi telah dikalahkan (2), di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang (3), dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman (4), karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang (5)." (QS Ar-Rum: 1–5)