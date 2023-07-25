4 Amalan agar Rumah Tangga Berkah dan Dilimpahi Banyak Pahala

Ilustrasi amalan agar rumah tangga berkah dan dilimpahi banyak pahala. (Foto: Shutterstock)

KETAHUI 4 amalan agar rumah tangga berkah dan dilimpahi banyak pahala. Islam menegaskan bahwa pernikahan menjadi salah satu ibadah yang memiliki pahala sangat besar dan termasuk penyempurna agama.

Tentunya setiap pasangan suami istri menginginkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta makmur.

Menjaga keharmonisan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya kasih sayang, dibutuhkan pula komunikasi yang baik hingga saling pengertian.

Dalam Islam, setiap pasangan suami istri diajarkan selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai rumah tangga yang bahagia. Terdapat beberapa amalan yang bisa dipanjatkan untuk mencapai cita-cita tersebut.