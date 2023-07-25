Rasakan Kebaikan dari Teman-Teman Muslim, Wanita Cantik Thailand Ini Yakin Masuk Islam

INILAH kisah wanita cantik asal Thailand bernama Muna yakin masuk Islam. Ia mengungkapkan keputusan menjadi mualaf datang dari dalam diri sendiri tanpa paksaan siapa pun.

Dikutip dari kanal YouTube Ape Astronaut, awal mula Muna tertarik dengan Islam bermula saat bekerja di negara Bahrain. Saat itu dia bekerja di perusahaan nasional setempat. Otomatis ia harus berhadapan dengan klien yang mayoritas Muslim dari bangsa Arab.

Kondisi ini mengharuskannya belajar bahasa Arab. Sampai suatu saat Muna berkenalan dengan seseorang di Facebook, yakni wanita bernama Jumanah.

Dalam laman media sosialnya, Jumanah mengunggah tentang belajar Bahasa Arab. Dia juga memperkenalkan ajaran-ajaran Islam di Discovery Islam.

Dari situlah Muna coba mengirim pesan ke Jumanah. Ia menyatakan tertarik belajar bahasa Arab. Muna pun mendapat respons yang baik dari Jumanah dan diminta untuk bertemu langsung saja di tempat belajar Discovery Islam.

Jumanah pun membantu Muna mempelajari bahasa Arab. Banyak buku yang direkomendasikan untuk mempermudah proses berlajarnya. Di situ Muna mulai bisa berbahasa Arab, namun mengaku belum ada ketertarikan terhadap Islam.