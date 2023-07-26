Bahaya Buang Air Sembarangan Sudah Lama Diungkap Alquran dan Sains, Ini Penyakit yang Ditimbulkan

BAHAYA buang air sembarangan ternyata sudah lama sekali diungkap Alquran dan sains. Kitab suci Alquran sudah menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi pada masa depan.

Bahkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam telah mengingatkan umat manusia terkait perbuatan-perbuatan yang harus dihindari. Ini termasuk yang dijelaskan dalam hadits tentang dua orang pengundang laknat.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

"Waspadalah terhadap dua orang pengundang laknat. Para sahabat bertanya, 'Siapakah dua orang pengundang laknat itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Mereka adalah orang yang, buang hajat di tengah jalan dan orang yang buang hajat di tempat bernaung manusia'." (HR Ahmad dan Muslim)

"Tidaklah seseorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang, lalu mandi dengan air itu." (HR Muttafaq 'Alaih)