Berambisi Memperistri Gadis Cantik, Abu Nawas Terus Berdoa Tanpa Henti

ABU Nawas diceritakan berambisi memperistri seorang gadis cantik. Ia melakukan banyak cara, salah satunya terus berdoa tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berawal saat dulu Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Ia tergila-gila dengan wanita cantik, pintar, serta ahli ibadah itu. Abu Nawas berambisi memperistri gadis salihah tersebut.

Cinta yang begitu dahsyat dan membara, membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurut-Mu ia tidak baik buatku, tolong Yaa Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi Yaa Allah," pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat lima waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya.