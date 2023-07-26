Viral Ayah Muda Jadi Imam Sholat Sambil Gendong Bayinya, Anteng Banget dan Gak Rewel

JAMAAH di sebuah mushola mengabadikan momen viral yang mengahrukan. Seorang ayah muda terekam menjadi imam sholat fardhu berjamaah dengan menggendong bayinya.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @kisahsemangat, pemandangan indah tersebut sukses mencuri perhatian warganet dan mendadak viral. Uniknya, bayi yang digendong anteng banget dan enggak rewel sama sekali.

Dalam unggahan video tersebut tampak suasana mushola yang cukup sepi. Inilah yang membuat sang ayah muda menggendong bayinya ketika menjadi imam.

Di belakang sang ayah dan bayinya tersebut terdapat seorang makmum wanita dengan menggunakan mukena putih. Diduga kuat wanita ini adalah istri imam tersebut dan ibu dari bayi itu.