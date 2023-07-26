Setelah Sholat Fardhu Jangan Langsung Pergi, Yuk Kerjakan Amalan Berpahala Besar Ini

Ilustrasi amalan setelah sholat fardhu lima waktu. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

SETELAH sholat fardhu, sebagai seorang Muslim tentunya akan menyempatkan diri untuk berdoa. Salah satu waktu paling mustajab adalah setelah sholat fardhu lima waktu. Misalnya setelah Sholat Dzuhur.

Salah seorang ulama tersohor dunia, Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, mengatakan terdapat amalan yang sunnah dilakukan setelah sholat fardhu.

"Setelah sholat (fardhu) kemudian membaca amalan ini," kata Habib Umar seperti dikutip dari kanal YouTube Kalam Sholihin.

Habib Umar menganjurkan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahuakbar 33 kali. Kemudian digenapkan 100 kali dengan membaca La ilaha illallah wahdahu.