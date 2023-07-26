Gaya Hijab Terbaru Melly Goeslaw, Jadi Awet Muda Berkat Perpaduan Warna Gelap dan Cerah

GAYA hijab terbaru Melly Goeslaw kembali jadi pusat perhatian publik Tanah Air. Ia tampak lebih awet muda berkat memadukan hijab berwarna gelap dengan gaun cerah.

Hal itu terlihat dalam video terbaru yang diunggah di akun TikTok miliknya. Dalam unggahan tersebut, perempuan berusia 49 tahun ini memakai baju full glitter berwarna cerah dipadukan hijab hitam.

Wajah Melly Goeslaw yang full make-up terlihat sangat tirus. Tidak heran banyak netizen yang merasa penampilan pelantun lagu "Bunda" itu sangat berbeda dari sebelumnya.