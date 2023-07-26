Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Terbaru Melly Goeslaw, Jadi Awet Muda Berkat Perpaduan Warna Gelap dan Cerah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:08 WIB
Gaya Hijab Terbaru Melly Goeslaw, Jadi Awet Muda Berkat Perpaduan Warna Gelap dan Cerah
Gaya hijab Melly Goeslaw perpaduan warna gelap dan cerah. (Foto: Instagram @melly_goeslaw)
A
A
A

GAYA hijab terbaru Melly Goeslaw kembali jadi pusat perhatian publik Tanah Air. Ia tampak lebih awet muda berkat memadukan hijab berwarna gelap dengan gaun cerah.

Hal itu terlihat dalam video terbaru yang diunggah di akun TikTok miliknya. Dalam unggahan tersebut, perempuan berusia 49 tahun ini memakai baju full glitter berwarna cerah dipadukan hijab hitam.

Gaya hijab Melly Goeslaw. (Foto: Instagram @melly_goeslaw)

Wajah Melly Goeslaw yang full make-up terlihat sangat tirus. Tidak heran banyak netizen yang merasa penampilan pelantun lagu "Bunda" itu sangat berbeda dari sebelumnya. 

Halaman:
1 2
