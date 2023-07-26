Bacaan Lengkap Surat Luqman 34 Ayat Beserta Arab Latin hingga Artinya

BACAAN lengkap Surat Luqman 34 ayat beserta Arab latin hingga artinya. Surat ini memiliki arti yang sama yaitu Luqman (sebuah nama).

Surat Luqman berada di urutan ke-31 dalam kitab suci Alquran. Kemudian termasuk golongan Makkiyyah karena turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah.

Dilansir laman Abusyuja, penamaan Surat Luqman karena pada ayat ke-12 disebutkan bahwa Luqman telah diberi nikmat dan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sedangkan pada ayat 13–19 disebutkan tentang nasihat-nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Ini menjadi isyarat bahwa orangtua memang harus memberi nasihat kepada anak-anaknya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Luqman.

Berikut ini bacaan lengkap Surat Luqman Ayat 1–34, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

الٓمّٓ

1. Alif-Laaam-Meeem

Alif Lam Mim

تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡحَكِيۡمِۙ‏

2. Tilka Aayaatul Kitaabil Hakeem

Inilah ayat-ayat Alquran yang mengandung hikmah

هُدًى وَّرَحۡمَةً لِّلۡمُحۡسِنِيۡنَۙ

3. Hudanw wa rahmatal lilmuhsineen

sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,

الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَؕ

4. Allazeena yuqeemoonas Salaata wa yu'toonaz Zakaata wa hum bil Aakhirati hum yooqinoon

(yaitu) orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat.

اُولٰٓٮِٕكَ عَلٰى هُدًى مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَاُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

5. Ulaaa'ika 'alaa hudam mir Rabbihim wa ulaaa'ika humul muflihoon

Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ يَّشۡتَرِىۡ لَهۡوَ الۡحَدِيۡثِ لِيُضِلَّ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓٮِٕكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ

6. Wa minan naasi mai-yashtaree lahuwal hadeesi li yudilla 'an sabeelil laahi bighairi 'ilminw wa yattakhizahaa huzuwaa; ulaaa'ika lahum 'azaabum muheen

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

وَاِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسۡتَكۡبِرًا كَاَنۡ لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا كَاَنَّ فِىۡۤ اُذُنَيۡهِ وَقۡرًاۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ

7. Wa izaa tutlaa 'alayhi Aayaatunaa wallaa mustakbiran ka al lam yasma'haa ka anna feee uzunwihi waqran fabash shiru bi'azaabin aleem

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوۡا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتُ النَّعِيۡمِۙ

8. Innal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati lahum Janaatun Na'eem

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan,

خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ

9. Khaalideena feeha wa'dal laahi haqqaa; wa Huwal 'Azeezul Hakeem

mereka kekal di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar. Dan Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana.

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا وَاَ لۡقٰى فِى الۡاَرۡضِ رَوَاسِىَ اَنۡ تَمِيۡدَ بِكُمۡ وَبَثَّ فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ دَآ بَّةٍ ؕ وَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنۡۢبَتۡنَا فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ زَوۡجٍ كَرِيۡمٍ

10. Khalaqas samaawaati bi ghairi 'amadin tarawnahaa wa alqaa fil ardi rawaasiya an tameeda bikum wa bassa feehaa min kulli daaabbah; wa anzalnaa minas samaaa'i maaa'an fa ambatnaa feeha min kulli zawjin kareem

Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi agar ia (bumi) tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.