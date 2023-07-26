Rugi saat Jualan, Baca Doa Ini agar Tegar dan Lebih Semangat Bekerja

JANGAN bersedih ketika rugi saat jualan. Dianjurkan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi tegar dan lebih semangat bekerja.

BACA JUGA: Doa Sebelum Baca Yasin pada Malam Jumat

Berjualan atau berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Saat berjualan, banyak pedagang yang mengalami rugi.

Permasalahan tersebut sangat wajar, sebab ketika berjualan pasti ada naik atau turunnya. Selain itu, adanya kerugian juga dapat membuat penjual lebih sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan apa pun.