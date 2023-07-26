Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Rugi saat Jualan, Baca Doa Ini agar Tegar dan Lebih Semangat Bekerja

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:26 WIB
Rugi saat Jualan, Baca Doa Ini agar Tegar dan Lebih Semangat Bekerja
Ilustrasi doa ketika mengalami rugi saat jualan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JANGAN bersedih ketika rugi saat jualan. Dianjurkan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi tegar dan lebih semangat bekerja.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Berjualan atau berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Saat berjualan, banyak pedagang yang mengalami rugi.

Permasalahan tersebut sangat wajar, sebab ketika berjualan pasti ada naik atau turunnya. Selain itu, adanya kerugian juga dapat membuat penjual lebih sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan apa pun. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita muslim lainnya
