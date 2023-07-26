Bacaan Surat As-Sajadah 30 Ayat, Arab Latin, dan Artinya tentang Sujud

BACAAN Surat As-Sajadah 30 ayat, Arab latin, dan artinya tentang Sujud. As-Sajadah merupakan surat ke-32 dalam kitab suci Alquran. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah karena turun di Kota Makkah.

Dilansir laman Abusyuja, penamaan Surat As-Sajadah karena terdapat ayat sajadah yaitu pada ayat ke-15. Adapun keutamaan surat ini adalah mengetahui pokok kandungannya yang sangat penting.

Di antaranya adalah (1) Aturan mendirikan sholat malam (tahajud dan witir); (2) Menjelaskan proses kejadian manusia di dalam rahim sampai menjadi manusia; (3) Menjelaskan tentang keadaan orang mukmin di dunia dan nikmat yang diperoleh di akhirat.

Kemudian (4) Menceritakan kehinaan yang menimpa orang kafir di akhirat hingga mereka memohon dikembalikan ke dunia; (5) Menyatakan tentang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam benar-benar seorang rasul dan menjelaskan bahwa belum diutus seorang rasul pun kepada kaum musyrik Makkah; (6) Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa alam semesta dan mengatur dengan aturan yang sempurna.

Berikut ini bacaan lengkap Surat As-Sajadah Ayat 1–30, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

الٓمّٓ

1. Alif-Laaam-Meeem

Alif Lam Mim

تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ مِنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَؕ

2. Tanzeelul Kitaabi 'laaraiba feehi mir rabbil 'aalameen

Turunnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, (yaitu) dari Tuhan seluruh alam.

اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰٮهُۚ بَلۡ هُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اَتٰٮهُمۡ مِّنۡ نَّذِيۡرٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُوۡنَ‏

3. Am yaqooloonaf taraahu bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qawma maaa ataahum min nazeerim min qablika la'allahum yahtadoon

Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan, "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya." Tidak, Alquran itu kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau; agar mereka mendapat petunjuk.

اَللّٰهُ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِؕ مَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا شَفِيۡعٍؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوۡنَ

4. Allaahul lazee khalaqas samaawaati wal arda wa maa bainahumaa fee sittati ayyaam;Thummas tawaa 'alal 'arsh; maa lakum min doonihee minw-wwaliyyinw-wala shafee'; afala tatazakkaroon

Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

يُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الۡاَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ اِلَيۡهِ فِىۡ يَوۡمٍ كَانَ مِقۡدَارُهٗۤ اَلۡفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوۡنَ

5. Yudabbirul amra minas samaaa'i ilal ardi Thumma ya'ruju ilai Thumma ya'ruju ilaihi fee yawmin kaana miqdaaruhoooo alfa sanatim mimmaa ta'uddoon

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.