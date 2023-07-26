Lihat Muridnya Puasa, Bule Mantan Pemuka Agama Ini Dapat Hidayah dan Yakin Masuk Islam

BERIKUT ini kisah bule mantan pemuka agama yang masuk Islam setelah melihat muridnya puasa. Hal itu dialami pria Inggris yang kini telah mengubah namanya menjadi Idris Tawfiq.

Sebelumnya pria bule ini sangat giat di rumah ibadah, menikmati posisinya kala itu, dan senang bisa membantu orang lain yang sedang kesulitan terkait spiritual.

"Saya menikmati menjadi seorang pemuka agama selama bertahun-tahun untuk membantu orang lain," ungkap Idris seperti dikutip dari kanal YouTube Ape Astronaut.

Namun di balik itu semua, dirinya merasa hampa dan kesepian. Meskipun saat itu pengikutnya cukup banyak, dan dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya sebagai pemuka agama.