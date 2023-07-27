5 Rukun Khutbah Jumat dan Penjelasannya

BERIKUT ini 5 rukun khutbah Jumat dan penjelasannya. Sangat penting diketahui kaum Muslimin, terutama para khatib Sholat Jumat.

Dikutip dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Nur Faqih S.Ag mengungkapkan bahwa menurut para ulama, khutbah merupakan salah satu syarat sah Sholat Jumat.

Bahkan, sebagian sahabat Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam menilai dua khutbah sebelum Sholat Jumat adalah pengganti dua rakaat Sholat Dzuhur.

Akan tetapi, hal yang jelas adalah setiap Muslim laki-laki yang tidak memiliki uzur syari wajib menghadiri panggilan Sholat Jumat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS Al Jumu'ah: 9)