Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Artis-Artis Lepas Hijab, Bagaimana Hukumnya? Ini Kata Ustadz Adi Hidayat

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:27 WIB
Artis-Artis Lepas Hijab, Bagaimana Hukumnya? Ini Kata Ustadz Adi Hidayat
Ustadz Adi Hidayat memberi nasihat terkait fenomena artis-artis lepas hijab. (Foto: YouTube Adi Hidayat Official)
A
A
A

USTADZ Adi Hidayat memberikan nasihat terkait fenomena artis melepas hijab yang beberapa kali terjadi di Indonesia. Beberapa alasan mungkin mendasari keputusan para artis melepas hijab.

Alasan lepas hijab seringkali tidak terbatas pada hal-hal pribadi, seperti eksplorasi diri, perkembangan spiritual, pandangan tentang agama dan kepercayaan pribadi, atau bahkan tekanan sosial dan industri hiburan.

Ilustrasi hijab wajib dikenakan Muslimah. (Foto: Shutterstock)

Mengenakan hijab merupakan kewajiban bagi Muslimah sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Kewajiban ini didasarkan pada dalil Alquran dan hadits yang menggarisbawahi pentingnya berpakaian sopan, menjaga kehormatan, serta menyampaikan identitas keagamaan secara tegas.

"Seorang Muslimah harus menggunakan pakaian yang sesuai syariat Islam atau sifatnya disebut syari. Pakaian syari yakni ketika digunakan memenuhi ketentuan syariat menutup aurat, namun tidak harus mewah dan tidak harus klasifikasi tertentu," jelas Ustadz Adi Hidayat. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/614/3129678/ustadz_adi_hidayat-CE47_large.jpg
Taubat Kemudian Maksiat Lagi Menurut UAH, Simak Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/614/3053716/ustadz-adi-hidayat-ungkap-ciri-ciri-orang-beriman-miliki-sifat-ini-eegNxXXKox.jpg
Ustadz Adi Hidayat Ungkap Ciri-Ciri Orang Beriman, Miliki Sifat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/330/3036998/antusias-warga-hadiri-tabligh-akbar-ustadz-adi-hidayat-di-banjarbaru-J3dSzcYHse.jpg
Antusias Warga Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Adi Hidayat di Banjarbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/330/3032385/silsilah-ustadz-adi-hidayat-sebuah-perjalanan-inspiratif-dalam-dunia-dakwah-lvOP3k0yzY.jpg
Silsilah Ustadz Adi Hidayat: Sebuah Perjalanan Inspiratif dalam Dunia Dakwah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/616/3022203/pesan-ustadz-adi-hidayat-untuk-muslim-yang-berkurban-lakukan-amalan-luar-biasa-ini-QAr1jcZbsZ.jpg
Pesan Ustadz Adi Hidayat untuk Muslim yang Berkurban, Lakukan Amalan Luar Biasa Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/330/3013538/ustadz-adi-hidayat-kurban-1-kambing-bisa-untuk-1-keluarga-fJo722Bki4.jpg
Ustadz Adi Hidayat: Kurban 1 Kambing Bisa untuk 1 Keluarga
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement