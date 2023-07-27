Artis-Artis Lepas Hijab, Bagaimana Hukumnya? Ini Kata Ustadz Adi Hidayat

USTADZ Adi Hidayat memberikan nasihat terkait fenomena artis melepas hijab yang beberapa kali terjadi di Indonesia. Beberapa alasan mungkin mendasari keputusan para artis melepas hijab.

Alasan lepas hijab seringkali tidak terbatas pada hal-hal pribadi, seperti eksplorasi diri, perkembangan spiritual, pandangan tentang agama dan kepercayaan pribadi, atau bahkan tekanan sosial dan industri hiburan.

Mengenakan hijab merupakan kewajiban bagi Muslimah sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Kewajiban ini didasarkan pada dalil Alquran dan hadits yang menggarisbawahi pentingnya berpakaian sopan, menjaga kehormatan, serta menyampaikan identitas keagamaan secara tegas.

"Seorang Muslimah harus menggunakan pakaian yang sesuai syariat Islam atau sifatnya disebut syari. Pakaian syari yakni ketika digunakan memenuhi ketentuan syariat menutup aurat, namun tidak harus mewah dan tidak harus klasifikasi tertentu," jelas Ustadz Adi Hidayat.