HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral 2 Hijaber Santai Kongkow Bareng ODGJ, Asyik Makan Minum sampai Ngobrol

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |12:27 WIB
Viral 2 Hijaber Santai Kongkow Bareng ODGJ, Asyik Makan Minum sampai Ngobrol
Viral dua hijaber santai kongkow bareng ODGJ. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

BANYAK orang mungkin akan menghindar saat bertemu ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Penampilannya yang lusuh dengan tingkah yang terkadang di luar dugaan, bahkan sering membuat orang lain merasa takut.

Namun, berbeda dengan dua hijaber ini. Dikutip dari unggahan akun Instagram @kisahsemangat, mereka justru asyik santai mengajak minum hingga ngobrol bareng dengan ODGJ tersebut.

Viral dua hijaber santai kongkow bareng ODGJ. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dalam video viral itu dua wanita berhijab tampak membelikan minuman dan untuk pria yang berpakaian lusuh tersebut. Bahkan, mereka asyik mengobrol walaupun terlihat tidak begitu jelas.

Momen viral ini menarik perhatian warganet lantaran aksi mereka yang memperlakukan seorang ODGJ dengan baik. Bahkan setelah berita ini dibuat setidaknya ada 210 tombol suka dan puluhan komentar warganet.

Halaman:
1 2
