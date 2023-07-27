Alquran dan Sains Ungkap Bulan Pernah Dibelah Rasulullah, NASA Temukan Buktinya

NASA dikejutkan dengan penemuan bahwa bulan pernah terbelah. Ini membuat para ilmuwan terheran-heran.

Hal tersebut mengingatkan pada riwayat hadits yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam diberi banyak mukjizat, salah satunya bisa membelah bulan.

Dikutip dari kanal YouTube Islam Populer, ilmuwan luar angkasa dari Amerika Serikat menyimpulkan bahwa para astronot melihat bukti bulan pernah terbelah menjadi dua lalu menyatu lagi.

Tom Headers dari Smithsonian National and Space Museum mengungkapkan patahan yang ada pada bulan itu disebut dengan lowbat cut. Mereka juga meyakini retakan tersebut akibat hantaman benda keras.