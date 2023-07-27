Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Alquran dan Sains Ungkap Bulan Pernah Dibelah Rasulullah, NASA Temukan Buktinya

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:28 WIB
Alquran dan Sains Ungkap Bulan Pernah Dibelah Rasulullah, NASA Temukan Buktinya
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap Rasulullah pernah membelah bulan. (Foto: Reuters)
A
A
A

NASA dikejutkan dengan penemuan bahwa bulan pernah terbelah. Ini membuat para ilmuwan terheran-heran.

Hal tersebut mengingatkan pada riwayat hadits yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam diberi banyak mukjizat, salah satunya bisa membelah bulan.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dikutip dari kanal YouTube Islam Populer, ilmuwan luar angkasa dari Amerika Serikat menyimpulkan bahwa para astronot melihat bukti bulan pernah terbelah menjadi dua lalu menyatu lagi.

Tom Headers dari Smithsonian National and Space Museum mengungkapkan patahan yang ada pada bulan itu disebut dengan lowbat cut. Mereka juga meyakini retakan tersebut akibat hantaman benda keras. 

Halaman:
1 2 3
