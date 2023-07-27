Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Apa Hukumnya Mengirim Stiker Doa di Pesan WhatsApp?

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:27 WIB
Apa Hukumnya Mengirim Stiker Doa di Pesan WhatsApp?
Ilustrasi hukum mengirim stiker doa di pesan WhatsApp. (Foto: Istimewa/Androitpit/Nextpit)
A
A
A

APA hukumnya mengirim stiker doa di pesan WhatsApp? Sangat penting diketahui kaum Muslimin, karena hampir semua orang menggunakan aplikasi di ponsel pintar tersebut.

Mengirim stiker doa di aplikasi pesan WhatsApp memang sering dilakukan. Ini dilakukan ketika ada kabar bahagia maupun duka.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Dilansir nu.or.id, KH Dr Fuad Thohari dari LD-PBNU dan KH Zainal Arifin Abu Bakar, pengasuh Asrama Muashomah Bisri Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, menerangkan bahwa hadirnya media sosial sebagai layanan dalam memudahkan berbagai aktivitas sudah menjadi realitas keseharian.

Hal ini juga berlaku bagi orang yang hendak kirim doa lainnya. Biasanya kalau ada kabar duka orang meninggal dunia di grup WhatsApp, dalam hitungan detik setelah kabar duka muncul, langsung disambut balasan doa dalam bentuk stiker atau teks yang sepertinya sudah di-save dan tinggal copy-paste.

Anehnya kadang hanya mengirim stiker atau teks doa tersebut, (mungkin) banyak yang tidak membaca doa atau membaca Al Fatihah atau lupa melafalkannya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
