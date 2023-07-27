Advertisement
Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Abu Nawas Kerjai Balik Pria-Pria yang Goda Istrinya, Caranya Ampuh dan Unik Banget!

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |05:28 WIB
Abu Nawas Kerjai Balik Pria-Pria yang Goda Istrinya, Caranya Ampuh dan Unik Banget!
Ilustrasi Abu Nawas mengerjai balik pria-pria hidung belang yang kerap menggoda istrinya. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

INILAH cerita kocak Abu Nawas mengerjai balik pria-pria yang suka menggoda istrinya. Sang istri memang dikenal sangat cantik dan baik hati, maka tidak heran banyak orang menyukainya.

Dikutip dari nu.or.id, Abu Nawas dikisahkan kewalahan menghadapi godaan pria mata keranjang. Setiap istrinya pulang dari pasar, selalu menangis karena digoda para laki-laki itu.

Ilustrasi cerita Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Tidak tahan mendengar keluhan istrinya, Abu Nawas memutar otak bagaimana cara menyadarkan para lelaki penggoda tersebut.

Akhirnya Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan pewarna makanan. Aneka ubi tersebut dimasaknya dan diberi warna yang indah. 

Halaman:
1 2
