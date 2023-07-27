Lihat Muslim Puasa dan Menutup Aurat, Wanita Cantik Ini Dapat Hidayah dan Mantap Jadi Mualaf

INILAH cerita mualaf cantik Amira. Wanita asal Negeri Jiran Malaysia ini adalah keturunan Tionghoa bernama asli Lee Eng Hui. Tapi setelah menjadi Muslimah, ia mengganti namanya menjadi Nur Amira Ann Lee binti Abdullah.

Amira mantap menjadi mualaf pada 2009. Alasan dia tertarik dengan ajaran agama Islam karena dia melihat kaum Muslimin bersusah payah melakukan banyak hal seperti puasa dan menutup aurat demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Saya melihat banyak sekali batasannya, tapi mereka terlihat tetap gembira menjalankannya," ucap Amira seperti dikutip dari kanal YouTube Tinta Hikmah.

Selain itu, dia juga menganggap orang Islam itu begitu cepat menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Amira memberi contoh seperti ketika seseorang kehilangan orang yang disayang. Ia melihat kaum Muslimin cepat menerima dan move on.

"Islam itu indah. Subhanallah, Islam itu begitu indah. Islam adalah jalan hidup. Misalnya seperti setiap bangun pagi kita dibimbing bagaimana melakukan sesuatu. Bagaimana doa bangun tidur, bagaimana doa masuk WC, semuanya. Islam adalah panduan hidup," jelasnya.