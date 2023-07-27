Sejarah Gua Hira yang Viral Setelah Ditemukan Tulisan Depok

Sejarah Gua Hira yang mendadak viral usai ditemukan tulisan Depok. (Foto: Salman Mardira/Okezone)

INILAH sejarah Gua Hira yang beberapa waktu belakangan mendadak viral setelah ditemukan tulisan Depok. Hal ini pun sangat disesalkan kaum Muslimin.

Gua Hira terletak di Puncak Jabal Nur di Kota Makkah, Arab Saudi. Gua Hira menjadi tempat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi Gua Hira dengan Masjidil Haram berjarak sekira 6 kilometer.

Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam tidak ada permukiman di sekitar Jabal Nur. Ini berbeda dengan wilayah Masjidil Haram yang ramai penduduk dan jamaah.

Dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam saat itu menyendiri di Gua Hira selama 26 hari.

Kemudian pada malam ke-27 datang Malaikat Jibril yang menyerupai manusia dan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tanda kerasulan Muhammad dimulai pada usia 40 tahun kala itu.