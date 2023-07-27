Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Tasbih, Tahmid, Takbir, Tahlil, dan Istighfar untuk Dzikir

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:16 WIB
Bacaan Tasbih, Tahmid, Takbir, Tahlil, dan Istighfar untuk Dzikir
Ilustrasi bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar untuk dzikir. (Foto: Pixabay)
A
A
A

BACAAN tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar untuk dzikir. Diketahui bahwa dzikir merupakan amalan yang memiliki keutamaan luar biasa besar.

Dikutip dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk banyak dzikir. Allah Ta'ala memuji orang-orang tersebut.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا , وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (QS Al Ahzab: 41–42) 

