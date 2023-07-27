Jadi Mualaf, Pria Ini Berhasil Ajak Kedua Orangtuanya yang Beda Agama untuk Memeluk Islam

HIDAYAH Islam datang kepada siapa saja yang berniat mau bertobat. Inilah yang dialami seorang pria bernama Tomi Sinaga.
Ia memutuskan menjadi mualaf dengan penuh perjuangan sampai dikucilkan keluarga sendiri. Namun akhirnya Tomi berhasil nengajak orangtuanya mengucap dua kalimat syahadat.
Dikutip dari kanal YouTube Mualaf Dakwah TV, Tomi berasal dari keluarga yang berbeda keyakinan. Kedua orangtuanya memiliki keyakinan berbeda.
Tomi mengungkapkan sejak kecil sudah mengetahui dua agama orangtuanya tersebut. Bahkan, dia kerap mengikuti cara beribadah keduanya.