Benarkah Tertidur saat Khutbah Jumat Membuat Batal?

Ilustrasi hukum tertidur saat khutbah Jumat. (Foto: Okezone)

BENARKAH tertidur saat khutbah Jumat membuat batal? Simak jawaban lengkapnya berikut ini. Sangat penting diketahui setiap Muslim.

Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu dzuhur. Ibadah ini merupakan pengganti Sholat Dzuhur bagi laki-laki dan hukumnya fardhu ain atau wajib.

Ada beberapa rukun Sholat Jumat, salah satunya didahului dengan khutbah Jumat. Namun dalam pelaksanaannya sering kali jamaah tertidur sehingga tidak menyimak isi khutbah.

Lantas, bagaimana hukum tertidur saat khutbah Jumat? Benarkah membuat batal?