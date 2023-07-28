Masya Allah! Viral Haru Suami Bikin Tulisan Istrinya Hamil Besar agar Tak Diklakson Pengendara Lain

Viral haru suami bikin tulisan istrinya hamil besar supaya tak diklakson pengendara lain. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

BEREDAR video viral haru seorang suami membuat tulisan untuk istrinya yang sedang hamil besar. Dia membuat tulisan itu agar tidak diklakson pengendara lain ketika melaju sangat lambat di jalanan.

Memang ketika istri sedang hamil, suami harus lebih siaga memperhatikan serta menjaga kesehatannya. Tidak heran jika suami menjadi lebih posesif dan selalu menuruti kemauan sang istri.

Seperti unggahan di akun Instagram @kisahsemangat ini yang mendadak menjadi viral. Pasalnya, unggahan itu membuat haru pengendara lain.

Beragam cara dilakukan oleh seorang suami untuk menjaga sang istri yang tengah hamil. Seperti suami yang satu ini, ia berhasil menarik perhatian warga lantaran aksinya menulis di kertas karton dengan kalimat:

"Pelan-pelan pak sopir. Istri saya sedang hamil besar. Mohon maaf ya perjalanannya jadi terganggu. Silakan mendahului ya."