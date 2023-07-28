Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Mahasiswa KKN Diantar Warga Sekampung saat Pulang, Masya Allah Bikin Terharu

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |18:28 WIB
Viral Mahasiswa KKN Diantar Warga Sekampung saat Pulang, Masya Allah Bikin Terharu
Viral haru mahasiswa KKN diantar pulang warga sekampung. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

BEREDAR video viral mahasiswa KKN atau kuliah kerja nyata diantar warga sekampung saat pulang. Masya Allah momen ini bikin terharu banyak warganet.

Diketahui bahwa program KKN menjadi pelengkap pembelajaran mahasiswa di bangku perkuliahan. Banyak yang memiliki kenangan manis selama menjalani KKN.

Viral haru mahasiswa KKN diantar pulang warga sekampung. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Ketika KKN, mahasiswa ditempatkan di suatu desa atau daerah tertentu untuk membantu masyarakat di sana.

Maka itu, momen tersebut akan menjadi kenangan untuk warga desa dan mahasiswa. Seperti yang viral baru-baru ini, warga satu kampung mengantar mahasiswa KKN yang telah menyelesaikan tugasnya. 

Telusuri berita muslim lainnya
