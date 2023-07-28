Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Cegat di Sebelah Timur, Abu Nawas Berhasil Tangkap Maling yang Lari ke Barat, Kok Bisa?

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:29 WIB
Cegat di Sebelah Timur, Abu Nawas Berhasil Tangkap Maling yang Lari ke Barat, Kok Bisa?
Ilustrasi cerita kocak Abu Nawas menangkap maling yang kabur ke arah barat. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas memang sakti banget. Dia berhasil menangkap maling yang lari ke arah barat, padahal mencegatnya di sebelah timur. Kok Bisa?

Berawal dari Abu Nawas yang melawan sosok ahli falak atau astronomi. Suatu hari ada seorang ahli astronomi atau ahli ilmu falak di Jazirah Arab yang menjadi daerah tempat tinggal Abu Nawas.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Ahli astronomi tersebut merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi. Berkat hal inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut.

Bahkan, masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun astronomi, dan lebih memilih memercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut. 

1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
