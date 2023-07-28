Viral Pria Dikira Meninggal saat Sujud Sholat, Ternyata Tertidur

VIRAL pria dikira meninggal saat sujud sholat, ternyata dia hanya tertidur. Penyebabnya, anak muda tersebut sangat kelelahan menjalani aktivitas pada hari itu.

Diketahui bahwa beberapa kejadian orang meninggal dunia dalam keadaan sholat, terutama posisi sujud. Hal ini sudah sering diketahui beritanya atau bahkan menyaksikan langsung.

Meninggal dalam keadaan husnulkhatimah tidak akan merasakan pedihnya sekaratul maut. Sungguh mulia dan beruntung orang yang meninggal dalam kondisi tersebut.

Namun, baru-baru ini viral di media sosial kejadian yang mirip. Dalam video yang diunggah akun Instagram @viralsekali memperlihatkan seseorang pria dikira meninggalkan dunia dalam keadaan sujud sholat.