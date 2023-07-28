Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bisa Jawab Jumlah Bulu Keledai, Abu Nawas Pecundangi 3 Orang Sombong

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |06:30 WIB
Bisa Jawab Jumlah Bulu Keledai, Abu Nawas Pecundangi 3 Orang Sombong
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas bisa jawab jumlah bulu keledai. (Foto: YouTube Tabassam Channel)
A
A
A

INILAH kisah lucu Abu Nawas memecundangi tiga orang sombong setelah berhasil menjawab pertanyaan soal jumlah bulu hewan keledai. Masya Allah, luar biasa!

Berawal ketika Abu Nawas bertemu tiga orang bijak. Kala itu ada tiga orang yang dikenal pintar dan cerdik, namun sombong, serta suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negara.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Saat itu tiga orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi tiga orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya.

Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan tiga orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement