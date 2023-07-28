Bisa Jawab Jumlah Bulu Keledai, Abu Nawas Pecundangi 3 Orang Sombong

INILAH kisah lucu Abu Nawas memecundangi tiga orang sombong setelah berhasil menjawab pertanyaan soal jumlah bulu hewan keledai. Masya Allah, luar biasa!

Berawal ketika Abu Nawas bertemu tiga orang bijak. Kala itu ada tiga orang yang dikenal pintar dan cerdik, namun sombong, serta suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negara.

Saat itu tiga orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi tiga orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya.

Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan tiga orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya.