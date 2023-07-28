Benarkah Tulang Berperan dalam Memiliki Keturunan? Alquran dan Sains Beri Penjelasannya

BENARKAH tulang berperan dalam memiliki keturunan? Alquran dan sains beri penjelasannya. Silakan disimak lengkapnya berikut ini.

Tulang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam tubuh. Tanpa keadaan tulang yang baik, seseorang akan sulit dalam menjalani kehidupan.

Mengutip dari buku "Sains dan Alquran" karya Nadiah Thayyarah, kitab suci Alquran telah lama menjelaskan tentang pentingnya tulang dan aktivitasnya dalam beberapa fungsi tubuh manusia.

Terkait tulang manusia, disebutkan juga dalam Alquran di Surat Maryam Ayat 4 bahwa Nabi Zakaria Alaihissallam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan, walaupun istrinya mandul, dan ia mengungkapkan tulangnya sudah lemah.

قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا

"Ia berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku'."