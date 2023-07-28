Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa untuk Pengantin Baru, Berisi Keberkahan bagi Kedua Mempelai

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:28 WIB
Doa untuk Pengantin Baru, Berisi Keberkahan bagi Kedua Mempelai
Ilustrasi doa untuk pengantin baru. (Foto: Okezone)
A
A
A

DOA untuk pengantin baru. Doa ini diamalkan sebagai harapan pasangan yang baru saja menikah tersebut bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Dihimpun dari Muslimah.or.id, Ustadz Yulian Purnama menjelaskan ada doa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam untuk pengantin baru. Doa tersebut berisi keberkahan untuk kedua mempelai.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Berikut ini lafadz doa untuk pengantin baru:

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Arab latin: Baarakallahu laka wa baaraka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khayrin.

Artinya: "Semoga Allah memberikan keberkahan padamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan." (HR Abu Dawud nomor 2130. Dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahih Abu Dawud) 

