Viral Driver Ojol Curhat Penghasilan, Baca Doa Ini agar Dapat Rezeki Melimpah

BEREDAR kabar viral driver ojol atau ojek online curhat penghasilannya yang sangat minim. Dilaporkan BBC, sejumlah driver ojol yang ditemui mengatakan dalam sehari memperoleh Rp10 ribu hingga Rp100 ribu, bahkan ada kalanya 0 rupiah.

Terkait hal tersebut, ada tuntunan dalam agama Islam untuk mengatasinya. Caranya dengan membaca doa agar dapat rezeki melimpah.

Diketahui bahwa setiap umat manusia sudah ditetapkan rezeki yang didapat di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terdapat doa-doa agar rezeki dilancarkan Allah Ta'ala.

Dalam ajaran Islam diajarkan bahwa untuk meraih rezeki, tidak cukup hanya bekerja keras. Setiap Muslim wajib melengkapi ikhtiar tersebut dengan doa.

Berikut ini beberapa doa agar mendapat rezeki melimpah, seperti dihimpun dari aplikasi Apa Doanya:

Doa 1

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ أَنْتَ

Allaahumma innii as-aluka min fadhlika wa rohmatik, fa-innahu laa yamlikuhaa illaa anta.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu akan sebagian karunia-Mu dan rahmat-Mu, karena sesungguhnya tidak ada yang memilikinya kecuali Engkau."

(HR Abu Nu'aim dalam Al Hilyah dan Thabrani dalam al Mu'jam al Kabir. Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Thabrani dan para perawinya adalah perawi kitab shahih selain Muhammad bin Ziyad al Burjumi dan dia adalah perawi yang tsiqoh." Al Albani dalam Silsilah Shahihah nomor 1543 mengatakan, "Sanadnya menurutku shahih." Dalam Shahih al Jami' nomor 1278, Syekh Al Albani juga mengatakan "Shahih.")

Dari Murrah dari Abdullah bin Mas'ud, "Nabi mendapatkan tamu. Beliau lantas mengutus seseorang untuk menemui para istri beliau, barang kali ada yang punya makanan, namun ternyata tidak ada satu pun istri beliau yang punya makanan yang bisa disuguhkan kepada tamu Nabi. Nabi lantas berdoa (doa di atas). Tak lama setelah itu beliau mendapatkan daging kambing panggang. Nabi lantas berkomentar, 'Ini adalah sebagian dari karunia-Nya. Kami sedang menunggu rahmat-Nya'.")

Hadis di atas diberi judul bab oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf sebagai berikut: "Manakala seorang itu kelaparan atau mengalami kesempitan rizki bacaan doa seperti apa yang mesti dia ucapkan."