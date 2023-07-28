Doa Cara Mandi Junub Lengkap dengan Arab, Latin, dan Terjemahannya

DOA cara mandi junub lengkap dengan Arab, latin, dan terjemahannya. Adapun doa niatnya cukup diungkapkan dalam hati.

Para ulama mengatakan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah.

Dalam hal mandi junub tentu saja mesti dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat. Dalam hadits dari Umar bin Khattab, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." (HR Bukhari nomor 1 dan Muslim: 1907)

Mandi Junub

Mandi junub merupakan mandi besar yang harus dikerjakan setiap Muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar, salah satunya karena junub.

Junub sendiri merupakan sebuah hadas besar yang terjadi akibat seseorang berhubungan biologis suami istri atau mengeluarkan air mani.

Pasangan suami istri diwajibkan mandi junub setelah melakukan hubungan intim atau mengeluarkan air mani karena mimpi basah, masturbasi, atau bergairah karena melihat atau membayangkan sesuatu.