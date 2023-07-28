Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Cara Mandi Junub Lengkap dengan Arab, Latin, dan Terjemahannya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |12:30 WIB
Doa Cara Mandi Junub Lengkap dengan Arab, Latin, dan Terjemahannya
Ilustrasi doa mandi junub. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA cara mandi junub lengkap dengan Arab, latin, dan terjemahannya. Adapun doa niatnya cukup diungkapkan dalam hati.

Para ulama mengatakan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah.

Dalam hal mandi junub tentu saja mesti dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat. Dalam hadits dari Umar bin Khattab, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." (HR Bukhari nomor 1 dan Muslim: 1907)

Ilustrasi doa mandi junub. (Foto: Istimewa/Boldsky)

Mandi Junub

Mandi junub merupakan mandi besar yang harus dikerjakan setiap Muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar, salah satunya karena junub.

Junub sendiri merupakan sebuah hadas besar yang terjadi akibat seseorang berhubungan biologis suami istri atau mengeluarkan air mani.

Pasangan suami istri diwajibkan mandi junub setelah melakukan hubungan intim atau mengeluarkan air mani karena mimpi basah, masturbasi, atau bergairah karena melihat atau membayangkan sesuatu. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/618/3182075/doa-c4l8_large.jpg
3 Contoh Bacaan Doa Hari Pahlawan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/618/3181808/bulan_purnama-VJCz_large.jpg
Bacaan Doa Melihat Bulan Purnama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement