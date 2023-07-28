Kisah Mualaf Sinead O'Connor, Dapat Hidayah Islam ketika Buka Alquran

PENYANYI Sinead O'Connor meninggal dunia dalam usia 56 tahun. Beberapa tahun sebelum wafat, ia mendapat hidayah Islam dan mantap menjadi mualaf.

Dilansir laman Irishcentral, Sinead O'Connor memberitahukan kepada publik telah menjadi mualaf pada Oktober 2018. Artis senior ini memberitahukan dalam wawancara pertamanya setelah masuk Islam kepada YouTuber Amerika Serikat Eddie Redzovic.

Ia kemudian mengganti namanya menjadi Shuhada Sadaqat. Tidak hanya itu, Sinead juga mengubah penampilannya dengan mengenakan pakaian Muslimah yang serba-tertutup, bahkan menggunakan hijab dalam kegiatan sehari-hari.

"Saya merasa tidak ingin memublikasikannya, karena itu adalah keputusan pribadi, dan saya tidak ingin membenarkannya kepada orang-orang," ujar Sinead dalam wawancara tersebut.

"Saya merasa tidak perlu menjelaskan mengapa saya menjadi seorang Muslim. Saya merasa sangat bersemangat tentang Islam dan bersemangat untuk membela dari stigma yang ada," imbuhnya.