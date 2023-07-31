Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Hukumnya jika Tidak Sengaja Menyantap Makanan Haram

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |14:31 WIB
Ini Hukumnya jika Tidak Sengaja Menyantap Makanan Haram
Ilustrasi hukum tidak sengaja menyantap makanan haram. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

POLEMIK antara Bakso Afung dan Jovi Adhiguna mendadak viral dan menyita perhatian masyarakat. Influencer itu menyantap semangkuk bakso dengan kerupuk kulit babi yang dibawanya dari luar restoran.

Hal ini akhirnya berbuntut panjang. Bahkan, mangkuk-mangkuk yang ada di restoran tersebut dihancurkan karena khawatir terkontaminasi makanan non-halal tersebut.

Info grafis babi haram dalam Alquran dan sains. (Foto: Okezone)

Sementara dalam hukum Islam, bagi Muslim diwajibakan mengonsumsi makanan dan minuman halal, baik dari bahan dasarnya, cara mengolahnya, hingga memperolehnya.

Lantas, apa hukumnya jika tidak sengaja menyantap makanan haram? 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/614/3085613/influencer-promosikan-judi-online-bagaimana-hukumnya-9pNlgSHbqb.jpg
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement