Ini Hukumnya jika Tidak Sengaja Menyantap Makanan Haram

Ilustrasi hukum tidak sengaja menyantap makanan haram. (Foto: Shutterstock)

POLEMIK antara Bakso Afung dan Jovi Adhiguna mendadak viral dan menyita perhatian masyarakat. Influencer itu menyantap semangkuk bakso dengan kerupuk kulit babi yang dibawanya dari luar restoran.

Hal ini akhirnya berbuntut panjang. Bahkan, mangkuk-mangkuk yang ada di restoran tersebut dihancurkan karena khawatir terkontaminasi makanan non-halal tersebut.

Sementara dalam hukum Islam, bagi Muslim diwajibakan mengonsumsi makanan dan minuman halal, baik dari bahan dasarnya, cara mengolahnya, hingga memperolehnya.

Lantas, apa hukumnya jika tidak sengaja menyantap makanan haram?