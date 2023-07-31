Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Biografi Abu Nawas, Pujangga Cerdas dan Lucu yang Pernah Dipenjara Usai Mengkritik Penguasa

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |05:01 WIB
Biografi Abu Nawas, Pujangga Cerdas dan Lucu yang Pernah Dipenjara Usai Mengkritik Penguasa
Ilustrasi biografi Abu Nawas. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

NAMA Abu Nawas sudah melegenda serta terkenal di dunia. Sosoknya sangat populer lantaran sangat cerdik dan wara-wiri dalam Kisah 1001 Malam.

Di balik kecerdikan yang membuat orang tertawa saat membaca kisahnya, ternyata Abu Nawas adalah seorang pujangga sastra Arab klasik yang telah melalui jatuh bangun kehidupan.

Lahir dengan nama Abu Ali Al Hasan bin Hani al Hakami, Abu Nawas tumbuh menjadi sosok yang kontroversial. Berikut ini perjalanan hidup Abu Nawas, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ilustrasi Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Perjalanan Menimba Ilmu

Abu Nawas lahir pada tahun 145 Hijriah/747 Masehi di Kota Ahvaz, Persia, atau sekarang menjadi Iran. Ayahnya merupakan keturunan Arab, sementara ibunya berasal dari Persia.

Selepas kepergian sang ayah, Abu Nawas dibawa oleh ibunya ke Kota Basrah di Iran. Di sana, ia menimba berbagai macam ilmu pengetahuan.

Karakter Abu Nawas terbilang unik dan kerap menimbulkan kontroversi sehingga membuat terkenal dalam khasanah sastra Arab Islam. Banyak sajak Abu Nawas yang menyelipkan nilai spiritual, rasa kemanusiaan, dan keadilan.

Tidak mencari tahu sendiri, tentu saja Abu Nawas belajar sastra Arab kepada para ahlinya seperti Abu Zaid Al Anshori dan Abu Ubaidah. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement