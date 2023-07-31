Biografi Abu Nawas, Pujangga Cerdas dan Lucu yang Pernah Dipenjara Usai Mengkritik Penguasa

NAMA Abu Nawas sudah melegenda serta terkenal di dunia. Sosoknya sangat populer lantaran sangat cerdik dan wara-wiri dalam Kisah 1001 Malam.

Di balik kecerdikan yang membuat orang tertawa saat membaca kisahnya, ternyata Abu Nawas adalah seorang pujangga sastra Arab klasik yang telah melalui jatuh bangun kehidupan.

Lahir dengan nama Abu Ali Al Hasan bin Hani al Hakami, Abu Nawas tumbuh menjadi sosok yang kontroversial. Berikut ini perjalanan hidup Abu Nawas, sebagaimana telah Okezone himpun:

Perjalanan Menimba Ilmu

Abu Nawas lahir pada tahun 145 Hijriah/747 Masehi di Kota Ahvaz, Persia, atau sekarang menjadi Iran. Ayahnya merupakan keturunan Arab, sementara ibunya berasal dari Persia.

Selepas kepergian sang ayah, Abu Nawas dibawa oleh ibunya ke Kota Basrah di Iran. Di sana, ia menimba berbagai macam ilmu pengetahuan.

Karakter Abu Nawas terbilang unik dan kerap menimbulkan kontroversi sehingga membuat terkenal dalam khasanah sastra Arab Islam. Banyak sajak Abu Nawas yang menyelipkan nilai spiritual, rasa kemanusiaan, dan keadilan.

Tidak mencari tahu sendiri, tentu saja Abu Nawas belajar sastra Arab kepada para ahlinya seperti Abu Zaid Al Anshori dan Abu Ubaidah.