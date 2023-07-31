Alquran dan Sains Ungkap Semua Bagian Tubuh Domba Bisa Dimanfaatkan, untuk Apa Saja?

ALQURAN dan sains mengungkap semua bagian tubuh hewan domba bisa dimanfaatkan. Jadi, sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Diketahui bahwa domba merupakan salah satu hewan ternak yang memiliki banyak manfaat. Mulai kulit hingga dagingnya sangat memberikan nilai tersendiri bagi manusia yang memilikinya.

Secara ilmiah, domba atau biri-biri adalah hewan ruminansia berkaki empat dan berkuku genap dengan rambut tebal.

Domba merupakan salah satu jenis hewan pertama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural dan dipelihara guna dimanfaatkan rambut, daging, hingga susunya.