HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Lengkap Surat Saba Ayat 1-54 Beserta Artinya tentang Kaum Saba

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:01 WIB
Bacaan Lengkap Surat Saba Ayat 1-54 Beserta Artinya tentang Kaum Saba
Ilustrasi membaca Alquran Surat Saba. (Foto: Freepik)
A
A
A

BACAAN lengkap Surat Saba Ayat 1–54 beserta artinya. Saba merupakan surat ke-34 dalam kitab suci Alquran. Memiliki arti Kaum Saba dan termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah.

Dihimpun dari laman Abusyuja, dinamakan Surat Saba karena di dalamnya terdapat cerita kaum Saba. Dikisahkan bahwa kaum Saba mendirikan kerajaan bernama Saba'iyyah, yang beribu kota di Ma'rib.

Di kota itu, mereka telah berhasil membangun sebuah bendungan bernama Bendungan Ma'rib, sehingga wilayah kerajaannya menjadi subur dan makmur.

Akan tetapi, anugerah itu tidak mereka syukuri, justru membuat jadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seruan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menimpakan azab berupa banjir dengan bobolnya Bendungan Ma'rib.

Setelah bendungan itu kering, Kerajaan Saba'iyyah pun menjadi hancur. Selain kisah tersebut, di dalam Surat Saba juga memuat kisah Nabi Daud Alaihissallam dan Nabi Sulaiman Alaihissallam.

Berikut bacaan lengkap Surat Saba Ayat 1–54 lengkap bacaan Arab, latin, terjemahannya; sebagaimana dihimpun dari Alquran Digital Okezone:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ وَلَـهُ الۡحَمۡدُ فِى الۡاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الۡحَكِيۡمُ الۡخَبِيۡرُ‏

1. Alhamdu lillaahil lazee lahoo maa fis samaawaati wa maa fil ardi wa lahul hamdu fil aakhirah; wa Huwal Hakeemul Khabeer

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah Yang Mahabijaksana, Mahateliti.

يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى الۡاَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيۡهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيۡمُ الۡغَفُوۡرُ‏

2. Ya'lamu maa yaliju fil ardi wa maa yakhruju minhaa wa maa yanzilu minas samaaa'i wa maa ya'ruju feehaa; wa Huwar Raheemul Ghafoor

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah Yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

وَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَا تَاۡتِيۡنَا السَّاعَةُ ؕ قُلۡ بَلٰى وَرَبِّىۡ لَـتَاۡتِيَنَّكُمۡۙ عٰلِمِ الۡغَيۡبِ ۚ لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الۡاَرۡضِ وَلَاۤ اَصۡغَرُ مِنۡ ذٰ لِكَ وَلَاۤ اَكۡبَرُ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مُّبِيۡنٍۙ

3. Wa qaalal lazeena kafaroo laa taateenas Saa'ah; qul balaa wa Rabbee lataatiyannakum 'Aalimul Ghaib; laa ya'zubu 'anhu misqaalu zarratin fis samaawaati wa laa fil ardi wa laaa asgharu min zaalika wa laaa akbaru illaa fee kitaabim mubeen

Dan orang-orang yang kafir berkata, “Hari Kiamat itu tidak akan datang kepada kami.” Katakanlah, “Pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, Kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya sekalipun seberat zarrah baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya (tertulis) dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh),"

لِّيَجۡزِىَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوۡا الصّٰلِحٰتِؕ اُولٰٓٮِٕكَ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّرِزۡقٌ كَرِيۡمٌ

4. Liyajziyal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaat; ulaaa'ika lahum maghfiratunw wa rizqun kareem

agar Dia (Allah) memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

وَالَّذِيۡنَ سَعَوۡ فِىۡۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيۡنَ اُولٰٓٮِٕكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مِّنۡ رِّجۡزٍ اَلِيۡمٌ

5. Wallazeena sa'aw feee aayaatinaa mu'aajizeena ulaaa 'ika lahum 'azaabum mir irjzin aleem

Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami), mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. 

