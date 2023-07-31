Doa Puasa Senin Kamis Lengkap Bacaan Arab Latin hingga Artinya

DOA puasa Senin Kamis lengkap bacaan Arab latin hingga artinya bisa disimak di sini. Doa ini diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam agar dibaca ketika berbuka puasa Ramadhan atau puasa lainnya, termasuk puasa Senin Kamis.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada umat Islam untuk menyegerakan buka puasa. Ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu’anhu bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

"Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100)

Dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ عجِّلوا الفطرَ

"Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)