HIJRAH

Kisah Mualaf Viral Indriyati, Dianggap ODGJ Ternyata Insinyur Cerdas

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |13:31 WIB
Kisah Mualaf Viral Indriyati, Dianggap ODGJ Ternyata Insinyur Cerdas
Kisah mualaf viral Ibu Indriyati. (Foto: YouTube Ipung Atria)
A
A
A

IBU Indriyati merupakan seorang mualaf dan dia pernah membuat konten seputar apa yang dipahami terkait konsep Tuhan di agama yang dianut sebelumnya. Dari video miliknya, Ibu Indriyati menegaskan bahwa sosok yang dianggap Tuhan itu tidak mati karena disalib.

"Dia tidak mati disalib, tapi diangkat ke langit. Nabi Isa kembali ke Bapak-nya dan Bapak-mu. Nabi Isa kembali ke Allah-nya dan Allah-mu," kata Ibu Indriyati dalam sebuah video.

Kisah mualaf viral Ibu Indriyati. (Foto: YouTube Ipung Atria)

Video itu lantas viral dan mendapat berbagai komentar, mulai positif hingga negatif. bahkan, banyak yang sampai tega menyebut Ibu Indriyati sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.

"Beberapa menganggap Bu Indri ini ODGJ, beliau bukan orang ODGJ, beliau orang pintar," ucap Ustadz Ipung Atria dalam kanal YouTube-nya, dikutip pada Senin (31/7/2023). 

1 2 3
Topik Artikel :
ODGJ viral Kisah Mualaf Mualaf
