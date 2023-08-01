MUI Apresiasi Sikap PBB Mengecam Pembakaran Kitab Suci Alquran

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) memberi apresiasi terhadap sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengecam semua tindakan kekerasan terhadap kitab suci, termasuk Alquran.

"MUI mengapresiasi sikap PBB tanggal 25 Juli 2023 resmi mengadopsi resolusi PBB yang mengecam semua tindakan kekerasan terhadap kitab suci," kata Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, seperti dikutip dari mui.or.id, Selasa (1/8/2023).

Ia mengatakan, maraknya pembakaran dan penodaan terhadap Alquran secara nyata telah melanggar hukum internasional. Termasuk pembakaran Alquran yang terjadi baru-baru ini terjadi di Swedia.

"Hal ini jelas telah melukai hati umat beragama dan memicu kemarahan dunia internasional," sambungnya.