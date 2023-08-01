Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

MUI Apresiasi Sikap PBB Mengecam Pembakaran Kitab Suci Alquran

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:01 WIB
MUI Apresiasi Sikap PBB Mengecam Pembakaran Kitab Suci Alquran
Ilustrasi MUI apresiasi PBB mengecam pembakaran kitab suci Alquran. (Foto: Istimewa/mui.or.id)
A
A
A

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) memberi apresiasi terhadap sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengecam semua tindakan kekerasan terhadap kitab suci, termasuk Alquran.

"MUI mengapresiasi sikap PBB tanggal 25 Juli 2023 resmi mengadopsi resolusi PBB yang mengecam semua tindakan kekerasan terhadap kitab suci," kata Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, seperti dikutip dari mui.or.id, Selasa (1/8/2023).

Kitab suci Alquran. (Foto: Shutterstock)

Ia mengatakan, maraknya pembakaran dan penodaan terhadap Alquran secara nyata telah melanggar hukum internasional. Termasuk pembakaran Alquran yang terjadi baru-baru ini terjadi di Swedia.

"Hal ini jelas telah melukai hati umat beragama dan memicu kemarahan dunia internasional," sambungnya. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
