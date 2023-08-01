Cerita Lucu Raja Protes ke Abu Nawas Diberi Bebek Panggang tapi Kakinya Satu

INILAH cerita lucu Baginda Raja protes ke Abu Nawas diberi bebek panggang tapi kakinya satu. Berawal Abu Nawas memberi hadiah bebek panggang berkaki satu untuk Baginda Raja.
Berawal dari suatu ketika Abu Nawas diminta istrinya mengantar bebek panggang kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak keberatan, sebab dia sendiri makan tanpa lauk.
"Sudahlah, agar Baginda Raja makin sayang sama engkau suamiku," ucap istri Abu Nawas seperti dikutip dari Kalam Sindonews.
Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga.
"Ah, biar saja kuambil paha yang satu itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki bebek tersebut. Tanpa pikir panjang Abu Nawas pun memakannya.