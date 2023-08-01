Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Alquran Sudah Lama Mengungkap Fenomena Awan Tsunami? Ini Penjelasannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:02 WIB
Benarkah Alquran Sudah Lama Mengungkap Fenomena Awan Tsunami? Ini Penjelasannya
Ilustrasi Alquran dan sains sudah lama mengungkap fenomena awan tsunami. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BENARKAH Alquran sudah lama mengungkap fenomena awan tsunami? Ini penjelasannya secara lengkap beserta keterangan sainsnya.

Fenomena alam berupa gumpalan awan mirip gelombang tsunami kerap terjadi. Ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sejatinya seluruh jagat raya ini ciptaan-Nya.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dihimpun dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, ternyata keberadaan awan juga tertulis di dalam Alquran, dan hampir menyerupai penjelasan awan mirip tsunami.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba mereka menjadi gembira." (QS Ar-Rum: 48) 

Halaman:
1 2 3
